Дума в Брянской области приняла закон о сохранении льгот для предпенсионеров

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Брянской областной думы в четверг сразу в трех чтениях приняли закон о сохранении региональных льгот для жителей предпенсионного возраста - женщин старше 55 и мужчин старше 60 лет. На исполнение этих социальных гарантий в 2019 году потребуется около 2 млрд рублей, рассказал журналистам председатель комитета облдумы по бюджету, налогам и экономической политике Владимир Вязов.

"Закон принят в трех чтениях, все обязательства, которые были для граждан предпенсионного возраста, сохраняются. Речь идет о региональных льготах, которые предоставляются при выходе на пенсию по текущему возрасту - женщинам старше 55 и мужчинам старше 60 лет. Это в том числе и граждане, имеющие статус жертв политических репрессий, звание "Ветеран труда", и учителя, проживающие в сельской местности, и многие другие социальные категории граждан", - сказал Вязов.

Как сообщалось, инициатором разработки законопроекта стала фракция партии "Единая Россия". Для сохранения льгот, социальных выплат и компенсаций жителям предпенсионного возраста потребуется около 1,9 млрд рублей. "Эти средства были заложены в бюджете 2018 года, и они будут сохранены в бюджете следующего года", - отметил Вязов.

Предложенный правительством России законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, прошел первое чтение в Госдуме 19 июля. Обсуждение инициативы продолжается, предложения по доработке законопроекта могут быть учтены во время поправок в рамках второго чтения законопроекта, которое должно состояться 24 сентября.

Президент России Владимир Путин 29 августа в своем телеобращении предложил внести корректировки в законопроект, в том числе установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет. Также глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу людей предпенсионного возраста. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию в 50-57 лет для многодетных матерей, выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан на уровне нынешнего возраста выхода на пенсию.