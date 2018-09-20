"Газпром" выделил более 230 млн рублей на газификацию Карачаево-Черкесии в 2018 году

ЧЕРКЕССК, 20 сентября. /ТАСС/. "Газпром" выделил на газификацию населенных пунктов Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) 233 млн рублей. Об этом в четверг сообщили в управлении информации компании.
"Сегодня в Москве состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и главы КЧР Рашида Темрезова. Стороны обсудили ход газификации республики, на которую в 2018 году "Газпром" выделил 233 млн рублей, в регионе ведется строительство семи межпоселковых газопроводов. Идет подготовка к сооружению еще трех газопроводов в Зеленчукском, Урупском и Усть-Джегутинском районах, <...> продолжаются проектно-изыскательские работы по двум газопроводам в Карачаевском и Урупском районах", - говорится в сообщении.
В 2019 году компания завершит строительство газопровода "Карачаевск-Домбай" и в этом же году начнет строительство газомагистрали "Карачаевск-Учкулан, Карт-Джурт, Хурзук с отводом на Эльбрусский, сообщил глава региона Рашид Темрезов в своем официальном аккаунте в Instagram.
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Добрый день! Сегодня в Москве встретился с Председателем Правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером. Прежде всего, поблагодарил Алексея Борисовича за ту огромную поддержку, которую он оказывает Карачаево-Черкесии в вопросе газификации населенных пунктов, особенно отдаленных. Благодаря личной позиции Алексея Борисовича, практически все наши инициативы находят поддержку у "Газпрома". На встрече еще раз подтвердили, что в 2019 году компания завершит строительство газопровода "Карачаевск-Домбай" и в этом же году начнет строительство газомагистрали "Карачаевск-Учкулан, Карт-Джурт, Хурзук с отводом на Эльбрусский. Еще одно направление, которое реализует "Газпром" в республике - строительство спортивной инфраструктуры. Помимо 12 многофункциональных спортивных площадок, построенных по программе "Газпром-детям", Алексей Борисович поддержал мое обращение, и сейчас компания ведет строительство спорткомплекса с бассейном в Хабезском районе. Сегодня на встрече договорились о строительстве еще одного спортивного сооружения, которого у нас еще не было. Также обсудили вопрос, связанный с оплатой за потребленный газ. Отметили, что впервые мы сейчас вышли на 100-процентную оплату текущих платежей по всем категориям плательщиков. Алексей Борисович очень позитивно оценил нашу совместную работу по газификации республики, улучшению платежной дисциплины. Такое сотрудничество, безусловно, приносит реальные практические результаты, которые, прежде всего, идут на пользу республике и нашим гражданам. #россия #москва #газпром #Карачаевочеркесия #темрезов #кчр #газификация #спорт #кчр09
"Еще одно направление, которое реализует "Газпром" в республике - строительство спортивной инфраструктуры. Помимо 12 многофункциональных спортивных площадок, построенных по программе "Газпром-детям", Алексей Борисович [Миллер] поддержал мое обращение, и сейчас компания ведет строительство спорткомплекса с бассейном в Хабезском районе. Сегодня на встрече договорились о строительстве еще одного спортивного сооружения, которого у нас еще не было", - написал Темрезов, отметив, что в настоящее время республика впервые вышла на стопроцентную оплату текущих платежей за газ.
В 2008-2017 годах "Газпром" построил в регионе пять межпоселковых газопроводов. На 1 января 2018 года уровень газификации КЧР достиг 81,2% (в среднем по России - 68,1%).
В компании также напомнили, что между компанией "Газпром" и КЧР подписаны соглашение о сотрудничестве, договор о газификации и программа развития газоснабжения и газификации до 2021 года. На территории региона действует одна автомобильная газонаполнительная компрессорная станция в городе Черкесске, принадлежащая "Газпрому". В рамках программы "Газпром - детям" в КЧР построены многофункциональные спортивные площадки, ведется сооружение физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном и универсальным залом в ауле Хабез.