Пилотные проекты построения сетей связи "интернета вещей" отложены до 2021 года

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Реализация пилотных проектов по построению и внедрению узкополосных беспроводных сетей связи "интернета вещей" в России отложена до 2021 года, следует из паспорта национальной программы "Цифровая экономика", который оказался в распоряжении ТАСС.

Паспорт программы обсуждался в понедельник на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, проект был в целом одобрен, хотя отмечен ряд технических разногласий, которые в ближайшее время будут доработаны.

Изначально планировалось, что первые проекты в пяти ключевых отраслях экономики будут реализованы к марту 2020 года. Согласно паспорту программы, концепция построения узкополосных сетей "интернета вещей", которая должна была быть согласована к маю нынешнего года, будет утверждена в конце декабря 2018 года. Срок утверждения плана реализации концепции перенесли с марта на ноябрь 2019 года.

Операторы уже приступили к внедрению сетей "интернета вещей". МТС запустил сеть на основе технологии Narrow Band Internet of Things (NB-IoT) в стандарте LTE в 20 городах России. Появление NB-IoT, позволяющей подключать к цифровым сетям автономные устройства, снизит затраты по внедрению технологии интернета вещей в таких сферах, как транспорт, энергетика, добывающая и обрабатывающая промышленность, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ретейл, медицина, умный дом, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

Программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно была утверждена летом 2017 года. В мае этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной. В рамках преобразования программы в нацпроект мероприятия и их сроки могут быть скорректированы.