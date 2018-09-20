На форуме во Владикавказе обсудят развитие цифровой экономики

ВЛАДИКАВКАЗ, 20 сентября. /ТАСС/. Экономический форум по развитию цифровой экономики пройдет 21-22 сентября во Владикавказе, сообщили в пресс-службе Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ), где будет проходить мероприятие.
"21-22 сентября состоится Владикавказский экономический форум. Ключевая тема: "От "Капитала" к цифровой экономике". Это новая площадка для прямого диалога всех субъектов создаваемой цифровой экономики в масштабах не только Северной Осетии, но и в рамках интеграции экономики городов и регионов в цифровую экономику страны", - говорится в сообщении.
На форуме обсудят такие темы, как "Развитие инфраструктуры информационной экономики. Налоговый аспект", "Капитал" Карла Маркса: уроки для цифровой экономики", "Многофункциональные центры как сервисная основа цифровой экономики".
Модератором пленарной дискуссии "Цифровизация системы государственного управления и бизнеса" выступит руководитель Центра отраслевой экономики Научно-исследовательского финансового института Министерства финансов РФ Инна Рыкова. В дискуссии также будут участвовать члены правительства республики, представители компании "Лаборатория Касперского".
Организаторы форума - Министерство РФ по делам Северного Кавказа, правительство Северной Осетии, СОГУ, управление республики по информационным технологиям и связи, Северо-Осетинское отделение Сбербанка России, НИУ "Высшая школа экономики" и другие.