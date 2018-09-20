Додон: Молдавия не учла интересы торговых партнеров в РФ при подписании соглашения с ЕС

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Молдавия не учла интересы торговых партнеров в РФ при создании зоны свободной торговли с ЕС в 2014 году, поэтому потеряла свой стратегический рынок. Об этом глава республики Игорь Додон рассказал корреспонденту ТАСС в ходе открывающегося в четверг в Кишиневе российского-молдавского экономического форума, который проходит под его патронатом.
"На переговорах с ЕС не принимались в расчет экономические интересы молдавских экспортеров, чей главный рынок сбыта был в России. Эта страна была нашим самым крупным торговым партнером. Руководство РФ предлагало провести консультации с молдавскими коллегами, в том числе в связи с рисками реэкспорта. Это было проигнорировано в Кишиневе, хотя Договор о свободной торговле стран СНГ предусматривает проведение подобных консультаций", - объяснил президент.
Со своей стороны Россия тогда ввела таможенные пошлины на целый ряд молдавских товаров, а также ужесточила систему выдачи разрешений на поставки фруктов и вина. Это стало причиной сокращения молдавского экспорта в Россию, который не смогли компенсировать поставки в ЕС. "В прошлом году нам удалось остановить спад и нарастить объемы. Однако я считаю, что мы должны не только вернуть наш товарооборот к уровню в $1,5 млрд в год, но и обязательно превзойти этот показатель", - сказал Додон.
Президент заявил, что также заинтересован в возвращении российских инвесторов, которых заверил в своей поддержке. Он сообщил, что ожидает от экономического форума контракты на сотни миллионов долларов. По данным организаторов мероприятия, в его работе примет участие около 500 представителей крупного бизнеса. Он проходит при активной поддержке организаций "Деловая Россия", "Опора России", Торгово-промышленной палаты РФ и Российского союза промышленников и предпринимателей.