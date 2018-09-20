Строители завершат возведение основания под здание энергоблока № 2 Курской АЭС-2 в октябре

КУРСК, 20 сентября. /ТАСС/. Строители завершат возведение основания под реакторное здание второго энергоблока станции замещения Курской АЭС в октябре текущего года. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе атомной электростанции.
"Основание под реакторное здание второго энергоблока Курской АЭС-2 будет выполнено в установленный срок - в октябре 2018 года. К настоящему времени на площадке сооружения первого энергоблока станции замещения в полном соответствии с плановыми сроками уже реализованы пять из десяти ключевых событий, запланированных на весь 2018 год", - уточнили в пресс-службе.
На сегодняшний день на площадке строительства станции замещения Курской АЭС завершено строительство железнодорожного моста, продолжаются работы по созданию искусственного основания энергоблока № 2, вспомогательных зданий и сооружений. Кроме того, на реакторном здании первого энергоблока КуАЭС-2 продолжается бетонирование контурных, армирование внутренних и кольцевых стен.
Курская АЭС в составе концерна "Росэнергоатом" входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации "Росатом". На АЭС эксплуатируются четыре энергоблока с канальными реакторами РБМК-1000 общей мощностью 4 млн кВт.
Курская АЭС-2 строится как станция замещения взамен выбывающих из эксплуатации энергоблоков действующей Курской АЭС. Ввод в эксплуатацию двух первых энергоблоков Курской АЭС-2 планируется синхронизировать с выводом из эксплуатации первого и второго энергоблоков действующей станции.