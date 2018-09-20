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Россия за семь месяцев увеличила импорт пальмового масла на 19%

Поставки увеличились до 550 тыс. тонн

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Россия в январе - июле 2018 года увеличила импорт пальмового масла и его фракций на 19% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, до 550 тыс. т, говорится в материалах Росстата.

Импорт подсолнечного масла, сафлорового или хлопкового, и их фракций за отчетный период вырос на 45,9% и составил 17,1 тыс. т. Импорт кокосового (копрового), пальмоядрового или масла бабассу и их фракции за январь - июль 2018 года снизился на 14,6% и составил 40,4 тыс. т.

Ужесточение правил маркировки молочной продукции

Как сообщалось ранее, с 16 июля в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила маркировки молокосодержащих продуктов, обязующие производителей указывать информацию об использовании заменителей молочного жира. Требования касаются, в первую очередь, заменителей, изготовленных на основе растительных масел, информация о содержании которых будет наноситься на выделенное контрастным цветом информационное поле.

Кроме того, в июле Минпромторг РФ выступил с предложением запретить продажу продуктов с растительными жирами на одной полке с молочными продуктами. Эта норма позволит покупателям избежать путаницы при выборе молочной продукции, а также сделает процесс ориентации в ассортименте более удобным, поскольку потребитель будет четко понимать, какой вид молочной продукции покупает, считают авторы документа. Кроме того, по их мнению, изменение будет способствовать развитию конкуренции.

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