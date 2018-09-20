Власти Москвы продали помещения в здании "редакции большевиков" за 21 млн рублей

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Часть помещений в здании, где располагалась редакция большевистской газеты "Вперед" в 1905 году в центре Москвы, проданы на аукционе за 21 млн рублей. Об этом говорится в сообщении Департамента города Москвы по конкурентной политике.
"Помещение 100 кв. м на 6-м этаже в доме, где располагалась "редакция большевиков", продано на открытом конкурсе, <...> объявленном Департаментом города Москвы по конкурентной политике. Новым собственником станет Дмитрий Сырцев, оценивший стоимость объекта в 21 млн рублей", - уточняется в сообщении.
По данным системы "Спарк", Сырцев является индивидуальным предпринимателем, занимается управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. На приобретение помещения в историческом здании претендовали семь участников. Начальная стоимость объекта составляла 12,9 млн рублей.
Инвестору необходимо будет провести работы по сохранению объекта культурного наследия. "Редакция большевиков" - кирпичное жилое здание с шестью этажами на Большой Никитской, дом 22/2 недалеко от метро "Охотный ряд". Построено в 1876 году.