В Крыму появится структура Росимущества для управления федеральной собственностью

СЕВАСТОПОЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Межрегиональное управление Росимущества по Крыму и Севастополю, в ведении которого будет находиться федеральная собственность в обоих регионах, появится до конца 2018 года. Об этом сообщил журналистам в четверг губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
В четверг глава Севастополя провел рабочую встречу по этому вопросу с замруководителя Росимущества Денисом Солодовниковым.
"С 1 января 2019 года эти полномочия [по управлению федеральным имуществом] будут исполняться не департаментом имущественных отношений города Севастополя, а межрегиональным территориальным управлением, которое будет создано в ближайшие месяцы", - сказал Овсянников.
Он пояснил, что такое решение было принято руководством Крыма и Севастополя совместно с федеральными властями. По его мнению, "это правильное решение", которое "позволит поднять эффективность управления" федеральной собственностью.
"Мы достигли всех договоренностей [с руководством Севастополя]", - сказал в свою очередь Солодовников. Он уточнил, что в управление войдут, в частности, специалисты, которые сейчас занимаются федеральным имуществом, работая в штате городского департамента.