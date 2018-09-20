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Виртуальная ОЭЗ для экспорта услуг дата-центров появится в РФ к 2020 году

Специалисты ожидают, что "Виртуальная особая экономическая зона" позволит увеличить российскую долю в мировом объеме этого рынка до 5%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. "Виртуальная особая экономическая зона", обеспечивающая поддержку экспорта услуг отечественных дата-центров на международных рынках, будет создана в России к 2020 году, следует из паспорта национальной программы "Цифровая экономика", копия которого имеется в распоряжении ТАСС.

Паспорт программы обсуждался в понедельник, 17 сентября, на заседании президиума совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, проект был в целом одобрен, хотя отмечен ряд технических разногласий, которые в ближайшее время будут доработаны.

Изначально планировалось, что реализация мер по созданию "Виртуальной особой экономической зоны" завершится в середине 2019 года.

Создание виртуальной ОЭЗ направлено на обеспечение государственной поддержки российских дата-центров на международных рынках. Ожидается, что она позволит увеличить российскую долю в мировом объеме рынка дата-центров до 5%.

К 2020 году также должна быть введена в опытную эксплуатацию государственная единая облачная платформа. В промышленных масштабах ее внедрение намечено на 2022 год.

Согласно паспорту программы, к октябрю 2019 г. планируется утвердить скорректированную стратегию Российского экспортного центра (РЭЦ), направленную на включение российской индустрии центров обработки данных (ЦОД) и облачных сервисов в список приоритетных экспортных отраслей. Спустя три месяца должен быть создан национальный стандарт классификации и система сертификации ЦОД, в том числе, с инфраструктурой, используемой для информационных систем и ресурсов органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления. Реализация этого пункта дорожной карты завершится на год позже запланированного.

Программа "Цифровая экономика РФ" на срок до 2024 года включительно утверждена летом 2017 года. В мае этого года президент РФ Владимир Путин поручил правительству скорректировать программу, чтобы придать ей статус национальной. В рамках преобразования программы в нацпроект мероприятия и их сроки могут быть скорректированы.

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