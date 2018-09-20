ЕС опубликовал тезисы новой стратегии "Соединяя Европу и Азию"

БРЮССЕЛЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Европейская комиссия опубликовала ключевые тезисы нового стратегического плана "Соединяя Европу и Азию".
Стратегия направлена на привлечение инвестиций для построения "эффективных связей между Европой и Азией". В документе ни разу не упоминается китайская инициатива "Пояса и Пути" (ПиП), однако он содержит очевидные отсылки к ней, например, акцентируя намерение следовать "европейскому пути", основанному на принципах "экологичности, системного подхода и следования правилам", а также "создания равных условий для бизнеса".
Западное общество обвиняет Китай в том, что прикрываясь лозунгами ПиП, такими как свободная торговля, экономическое сотрудничество, региональная интеграция и прочее, он намеренно заманивает слабые страны в долговые ловушки, чтобы усилить свое политическое влияние. При этом китайские инвестиции, как правило, сопровождаются закрытыми тендерами, что приводит к раздутой стоимости контрактов и притоку китайских рабочих, без создания рабочих мест для местных жителей.
"Азия состоит из разных регионов, в которых расположены страны, сильно различающиеся, как с точки зрения экономических моделей, так и уровня экономического развития. Для обеспечения доступа на рынки, эффективного перемещения товаров, услуг, капитала и людей через границы необходимы системные и согласованные правила, стандарты или подходы. Высокие экологические и социальные стандарты, эффективное планирование и анализ целесообразности затрат на протяжении всего жизненного цикла проекта необходимы для обеспечения рациональности инвестиций в развитие связей в долгосрочной перспективе. Необходимо обеспечить фискальную и финансовую рациональность инфраструктурных проектов, чтобы избежать рисков возникновения накопления непосильных долгов", - отмечается в стратегии ЕС.
В документе не указаны масштабы планируемых инвестиций. Однако в нем отмечается, что "по некоторым оценкам, чтобы поддерживать сегодняшние темпы роста и адаптироваться к изменению климата Азии в ближайшие десятилетия будут требоваться инфраструктурные инвестиции свыше €1,3 трлн в год". План ЕС предусматривает привлечение государственных, частных и институциональных инвестиций через обеспечение гарантии ЕС.