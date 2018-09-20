Билеты на поезд "Лев Толстой" Москва - Хельсинки можно будет покупать за 90 дней

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Пассажиры поезда № 31/32 "Лев Толстой" по направлению из Москвы в Хельсинки отправлением с 1 января 2019 г. смогут покупать билеты за 90 дней вместо прежних 60 дней. Об этом сообщается в пресс- релизе РЖД.

"Увеличение глубины продаж до 90 суток дает пассажирам больше времени для планирования и организации своих путешествий", - говорится в сообщении.

В РЖД отметили, что билеты за 90 суток с 4 октября также можно будет приобрести на поезда "Аллегро" сообщением Санкт-Петербург - Хельсинки, а с 9 декабря - в сообщении с Калининградом.