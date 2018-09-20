Мосбиржа откладывает запуск торгов глобальными акциями на неопределенный срок

ТАСС, 20 сентября. Московская биржа откладывает дату допуска акций иностранных компаний к торгам и дату запуска вечерней торговой сессии на фондовом рынке, говорится в сообщении агентства Bloomberg, которое ознакомилось с сообщением торговой площадки клиентам.

"Мы прорабатывали с участниками рынка возможность начать торги акциями крупных международных компаний на площадке Московской биржи в начале осени. Сейчас очевидно, что этот срок сдвигается. Мы продолжаем обсуждение актуальности такого проекта и времени его реализации", - сообщил изданию управляющий директор Мосбиржи по коммуникациям Андрей Брагинский.

Отмечается, что такое решение было принято после проведения анализа текущих условий и связанных с ними рисков для участников торгов и их клиентов.

Ранее Мосбиржа сообщала о намерении в третьем квартале допустить к торгам около 50 акций крупнейших иностранных компаний в третьем уровне листинга, а также в мае сообщала о допуске к операциям репо с Центральным контрагентом 10 американских бумаг.