В Удмуртии начала работать программа обучения инструментам выхода ОПК на зарубежные рынки

ИЖЕВСК, 20 сентября. /ТАСС/. Образовательная программа "Акселератор экспортного роста" для предприятий оборонно-промышленного комплекса впервые открылась в Удмуртии, в ней принимают участие 11 экспортно-ориентированных компаний. Об этом в четверг сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

"Мы создали много инструментов. Теперь нужно переходить к практическим действиям, брать за руку предпринимателя и вести его на зарубежные рынки. Пока этого никто не делает <…> Нам точно нужно создавать не просто условия, а еще и лоббировать, и продавать", - приводит пресс-служба слова главы Удмуртии Александра Бречалова, который побывал на открытии программы.

Бречалов отметил, что нужно выявить предприятия, которые хотят и могут увеличить объем выпускаемой продукции в два и более раз в короткий промежуток времени и помочь им с рынком. По мнению главы республики, ключевыми показателями эффективности проекта должны стать конкретные заключенные экспортные контракты, расширение рынка сбыта, введение новых рабочих мест.

В пресс-службе рассказали, что в программе принимают участие 11 предприятий. В рамках первого этапа обучения участники узнают о том, что представляет собой жизненный цикл экспортного проекта, о выборе рынка и поиске покупателя, о сертификации и защите интеллектуальной собственности, о возможностях онлайн-торговли и государственной поддержке экспорта и так далее.

Ранее сообщалось, что Российский экспортный центр (РЭЦ) запустит в Удмуртии первый образовательный экспортный акселератор. Соответствующее четырехстороннее соглашение о развитии экспортного бизнеса было подписано на полях ВЭФ-2018 между РЭЦ, Удмуртской республикой, корпорацией развития региона и школой экспорта РЭЦ.