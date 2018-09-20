Bloomberg: Emirates рассматривает покупку Etihad для создания крупнейшей авиакомпании мира

ТАСС, 20 сентября. Дубайская авиакомпания Emirates, одна из крупнейших на Ближнем Востоке, заинтересована в приобретении другого эмиратского авиаперевозчика Etihad Airways. Это позволит создать крупнейшего по пассажиропотоку авиаперевозчика в мире. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает агентство, переговоры находятся на предварительной стадии.

Как позднее передал новостной портал Erem News, Etihad Airways и Emirates опровергли в четверг информацию агентства Bloomberg о возможном слиянии.

Национальный эмиратский перевозчик Emirates был основан в 1985 году в Дубае. Как сообщается в последнем годовом отчете компании, Emirates перевезла за минувший год 58,5 млн пассажиров.

Компания Etihad Airways основана в 2003 году в Абу-Даби. В 2017 году услугами авиаперевозчика воспользовались 18,6 млн пассажиров.