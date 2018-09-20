Эксперты: российские нефтегазовые компании заинтересованы в трудноизвлекаемой нефти

ТЮМЕНЬ, 20 сентября. /ТАСС/. Российские нефтегазовые компании заинтересованы в добыче трудноизвлекаемой нефти на территории Западной Сибири и Арктики, однако для их освоения необходимы новые технологии как разведки, так и добычи. К такому мнению пришли эксперты на нескольких панельных сессиях и круглых столах на Тюменской нефтегазовом форуме.

Специалисты отметили, что сейчас компании проявляют интерес к трудноизвлекаемой нефти. Их освоение "практически означает и начало разработки, то есть отсутствует длинный подготовительный период, что помогает значительно сократить сроки при разработке", рассказал на панельной сессии "Эра "умной геологии" генеральный директор "ЗапСибНИИГГ" Василий Морозов.

"Сейчас только осваивается Волго-Уральская нефтегазоносная провинция, получены первые притоки, компании начинают выходить в эту провинцию для освоения нетрадиционных залежей. Перспективны крупные месторождения с нетрадиционными залежами углеводородов, например, Баженовская свита. В ней по прогнозам можно добыть 9,6 млрд тонн нефти. Сейчас себестоимость добычи достаточно высокая, но она гораздо ниже стоимости самой нефти, так что добыча рентабельна", - сказал он.

Для их освоения, например, в Арктике и в условиях вечной мерзлоты, нужны новые технологии при разведке. "У нас отработаны методы морской и сухопутной сейсморазведки, но в Арктике это неприменимо. Нужно разработать промежуточный вариант. К транзитным зонам, где нужны новые технологии, можно отнести все арктическое побережье Западной Сибири", - поделился мнением Владислав Кузнецов, заместитель генерального директора по науке научно- технического центра "Новатэк".

Работа в таких регионах позволит переломить тенденцию, по которой Россия падает в рейтинге по нефтегазовым запасам. Морозов отметил, что РФ занимает по запасам газа второе место, а по нефти шестое. При этом все же считается, что страна обладает значительными запасами углеводородов.

Нерентабельная добыча

Эксперты также отметили, что существует ряд месторождений, которые считаются нерентабельными из-за сложности добычи или малых запасов, но они в перспективе могут быть разработаны. В частности, директор тюменского отделения "Сургутнефтегаза" Алексей Кондаков отметил на сессии "Трудно извлекаемые запасы природных ресурсов" (ТРИЗ), что есть две категории ТРИЗов.

"Категории, где даже при нулевой ставке налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ), нерентабельно добывать. Другой вид невыгодных запасов - это те, которые разрабатываются договору компании и государства. Если государству не надо, его не разрабатывают, потому что оно нерентабельно", - сказал он, отметив, что налог все-таки необходимо снижать для повышения объемов добычи и внедрения новых технологии.

О форуме

IX Тюменский нефтегазовый форум, который собирает представителей бизнеса и власти, топ-менеджеров крупнейших нефтегазовых компаний, экспертов и специалистов отрасли, проходит c 19 по 20 сентября. Организаторами мероприятия выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, правительство Тюменской области и Тюменский индустриальный университет. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.