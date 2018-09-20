Калининградские власти с 2019 будут выделять до 200 млн рублей на развитие поселков

КАЛИНИНГРАД, 20 сентября. /ТАСС/. Власти Калининградской области с 2019 года начнут реализацию региональной программы развития поселков по аналогии с программой Минстроя РФ по развитию малых городов страны. Об этом сообщил в четверг на площадке форума "Сообщество", организованном Общественной палатой РФ в Калининграде.

"Мы вдохновились этим опытом и в следующем году правительство Калининградской области запускает программу по поселкам, по небольшим населенным пунктам", - сказал Алиханов, добавив, что для участия в программе выбраны 10 муниципалитетов, не имеющих собственного финансового потенциала.

По его словам, главы муниципалитетов представят свои проекты развития и на их реализацию будет выделено от 100 до 200 млн рублей.

"Конечно, не только малые города, но и поселки, и деревни - все должны жить. Из здесь одним важных критериев [для выделения средств] все-таки является наличие там бизнеспроектов, каких-то людей активных, которые, в том числе вкладывают свои средства, создают рабочие места", - сказал Алиханов.

"Какие-то населенные пункты, наверное умрут, все сохранить, наверное, невозможно, но бросать малые города, бросать село ни в коем случае нельзя, это вопрос сохранения территорий, суверенитета над территорией", - отметил он, подчеркнув что эта проблема актуальна, в том числе для Калининградской области.

О форуме

Форум гражданских активистов "Сообщество", проходит в Калининграде с 19 по 20 сентября на площадке Балтийского федерального университета им. Иммануила Канта. Он собрал более тысячи представителей 25 регионов страны, обсуждаются проблемы развития малых городов и сельских территорий. Программа включает порядка 25 деловых мероприятий, в том числе дискуссии по вопросам стимулирования экономического развития территорий, приграничного сотрудничества и общественной дипломатии, роли муниципальных общественных палат и НКО, сохранения и привлечения жителей в малые города и села.

В этом году Общественная палата РФ проводит семь таких форумов в федеральных округах и каждый посвящен проблемам, касающимся не только отдельно взятых территорий. Пять региональных форумов прошли в Астрахани, Томске, Уфе, Ханты- Мансийске, Туле. На них общественники обсуждали проблемы здравоохранения и здорового образа жизни, инноваций, неравенства в темпах развития регионов, добровольчества и волонтерства, экологии. На очереди Дальневосточный форум в Южно-Сахалинске, где будут обсуждаться, в частности, проблемы оттока населения с Дальнего Востока.

Между форумами ведется работа по обобщению предложений, которые высказывают их участники, - они доводятся до министерств и ведомств. Часть предложений, выработанных ОП РФ по итогам всех семи форумов, будет направлена президенту РФ на итоговом форуме, который пройдет в Москве 2-3 ноября, где также будут выработаны тезисы для доклада Общественной палаты РФ о состоянии гражданского общества за текущий год, сообщили в пресс-службе палаты.