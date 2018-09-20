Индексы Мосбиржи и РТС показали разнонаправленное движение к закрытию торгов

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС по итогам торгов в четверг показали разнонаправленное движение. В частности, индекс Мосбиржи снизился на 0,15% - до 2400,89 пункта, а РТС подрос на 0,58%, до 1140,65 пункта, следует из данных торгов.

"Индекс Мосбиржи попробует протестировать отметку 2430 пунктов, индекс РТС уровень в 1150 пунктов", - полагает заместитель директора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:15 мск снизился на 0,8%, до 66,29 рубля, курс евро - на 0,3%, до 77,79 рубля.

По словам Кокоревой, в пятницу рубль может приостановить свой рост. "Котировки пары доллар/рубль задержатся в районе отметки 66,5 рублей, пара евро/рубль в районе 78 рублей", - добавила эксперт.

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2018 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 0,8% - до $78,77 за баррель.