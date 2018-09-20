Детали финансирования российского аналога спутниковой системы OneWeb определят к 2020 году

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Детали финансирования проекта глобальной многофункциональной инфокоммуникационной спутниковой системы (ГМИСС, является частью проекта глобальной спутниковой системы "Сфера"), в частности, условия и источники, будуте определены к 2020 году. Это следует из паспорта национальной программы "Цифровая экономика", копия которого имеется в распоряжении ТАСС.
Паспорт программы обсуждался 17 сентября на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам. По словам главы Минкомсвязи Константина Носкова, проект был в целом одобрен, хотя отмечен ряд технических разногласий, которые в ближайшее время будут доработаны.
Программа "Сфера" выросла из подготовленного "Российскими космическими системами" (входит в Роскосмос) проекта спутниковой системы связи "Эфир". О проекте "Сфера" рассказал в ходе "Прямой линии" 7 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин. По его словам, Россия в ближайшие несколько лет планирует запустить более 600 спутников связи и дистанционного зондирования Земли. Создание спутниковой системы связи - российского аналога OneWeb - было предусмотрено утвержденной летом 2017 года программой "Цифровая экономика" (рассчитана до 2024 года).
Согласно плану мероприятий направления "Информационная инфраструктура", источники финансирования проекта планировалось определить еще в марте 2018 года, а к середине года - создать консорциум для реализации проекта с участием Роскосмоса, Внешэкономбанка и других организаций.
Теперь же, как следует из нового документа - паспорта нацпроекта "Цифровая экономика", условия и источники финансирования проекта ГМИСС будут определены до 2020 года, ответственными за это назначены Роскосмос, "Российские космические системы" и заинтересованные институты развития.
Паспорт нацпроекта "Цифровая экономика" предусматривает проектирование ГМИСС к 2022 году. До этого план мероприятий по информационной инфраструктуре предполагал завершение проектирования к 2021 году. Он также определял объем финансирования проекта - 299 млрд рублей в 2019-2020 годах.