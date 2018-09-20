Курортный сбор в Кисловодске с мая превысил плановые показатели почти на 1 млн рублей

КИСЛОВОДСК, 20 сентября. /ТАСС/. Курортный сбор в Кисловодске с мая 2018 года почти на 1 млн рублей превысил плановые показатели, достигнув 33,5 млн рублей. Об этом сообщил журналистам в четверг глава города Александр Курбатов.

"Кисловодск с мая уже собрал 33,5 млн рублей, что на 980 тыс. рублей превышает плановые показатели. Связано это с ростом количества приезжающих в Кисловодск и актуализацией работы, более строгим проверочным режимом в гостиничном секторе", - сказал Курбатов на пресс- конференции, организованной ТАСС. На полученные средства, по его словам, будут благоустроены пешеходные зоны двух улиц и скверы города.

Всего в 2018 году Кисловодск планирует получить порядка 60 млн рублей курортного сбора. "Сбор идет нормально, люди понимают, отказывающиеся платить составляют всего около 1,5%", - сказал Курбатов.

Он также сообщил, что со следующего года часть средств планируется направлять на создание проектов по улучшению курортной инфраструктуры, а часть - порядка 10-20% - на ее содержание. "Например, сквер Победы отремонтируем, сквер у памятника медицинской сестре, надо же, чтобы там было освещение, подстриженные газоны, цветы", - сказал глава Кисловодска.

Кроме того, Курбатов отметил и рост турпотока в регионе. "За 8 месяцев Кисловодск посетило более 217 тыс. человек, рост по сравнению с прошлогодним аналогичным периодом составляет порядка 15%. Рост идет как в санаторно-курортном, так и в гостиничном секторах", - сказал он.

В июле 2017 года в России был принят закон о введении курортного сбора. Документ предусматривает в экспериментальном режиме в 2018-2022 годах сбор с туристов за пользование курортной инфраструктурой в Алтайском, Краснодарском, Ставропольском краях и в Крыму. С 1 мая 2018 года эксперимент стартовал в Алтайском и Ставропольском краях, с 16 июля - в Краснодарском крае, в Крыму он начнется с 1 мая 2019 года.