Тюменская облдума сохранила льготы для жителей предпенсионного возраста

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Депутаты Тюменской областной думы сохранили региональные льготы жителям предпенсионного возраста. Об этом в четверг сообщается на сайте областного парламента.

"В Тюменской области сохраняются все региональные социальные льготы <…> На сегодняшнем заседании Тюменского регионального парламента депутаты проголосовали за предложение о том, чтобы сохранить все льготы субъектного уровня для жителей Тюменской области", - говорится в сообщении.

По словам председателя Тюменской областной думы Сергея Корепанова, на заседании также была поддержана федеральная инициатива. "Суть ее в том, чтобы оставить льготы на имущество и землю для людей предпенсионного возраста. Если предложение пройдет все инстанции, то налоговая поддержка по-прежнему будет действовать для женщин с 55 лет, для мужчин - с 60", - приводятся слова Корепанова.

Ранее ТАСС сообщал, фракция "Единой России" Тюменской областной думы внесла в региональный парламент проект закона о сохранении региональных мер социальной поддержки для мужчин, достигших 60 лет, и женщин, достигших 55 лет, в том числе налоговые льготы, ежемесячные денежные выплаты, компенсации по оплате услуг ЖКХ, проезд в общественном транспорте и другие виды поддержки. Ожидается, что изменения вступят в силу с 1 января 2019 года.

Госдума 19 июля приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин.

Президент России Владимир Путин в своем телеобращении 29 августа предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин в 60 лет, для мужчин - в 65 лет. Кроме того, президент предложил повысить с 2019 года пособие по безработице для лиц предпенсионного возраста вдвое, ввести льготный режим выхода на пенсию для многодетных матерей (в 50-57 лет), а также выступил за сохранение льгот по налогам на землю и недвижимость для граждан, достигших нынешнего пенсионного возраста. При этом глава государства отметил необходимость введения ответственности работодателя (вплоть до уголовной) за безосновательное увольнение или отказ в приеме на работу лиц предпенсионного возраста.