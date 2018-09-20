Бюджет на 2019 год внесут в Думу частично в электронном и бумажном виде

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бюджетный пакет на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов будет частично внесен в Госдуму в электронном виде, а частично - в бумажном. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

"До 1 октября правительство внесет в Госдуму проект закона о федеральном бюджете на трехлетку вместе с проектами законов о бюджетах внебюджетных фондов и необходимые для них бюджетообразующие законы - это те документы, которые будут сопровождать бюджетный процесс. Госдума должна рассмотреть проект бюджета в течение 60 дней", - сказал он.

Макаров напомнил, что в 2017 году Госдума приняла изменения к Бюджетному кодексу, согласно которым ряд документов, относящихся к бюджетному пакету, будут как и прежде вносится на бумажном носителе. Это текст федерального закона о федеральном бюджете, пояснительная записка к нему и приложения, а также законопроекты, вносимые одновременно с проектом бюджета. Также в бумажном виде в Госдуму поступят Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики РФ и прогноз социально-экономического развития РФ на очередной финансовый год и плановый период.

Но наиболее значительная часть материалов теперь будет вноситься в электронном виде. Это паспорта госпрограмм РФ, данные по ФАИП, методики и расчеты распределения межбюджетных трансфертов по регионам и другие материалы, определенные Бюджетным кодексом. Не позднее дня внесения в Госдуму проекта федерального бюджета они должны быть размещены на едином портале бюджетной системы РФ в сети в интернете.

Достоверность электронных материалов гарантируется

"Одновременно законом предусмотрен порядок, который гарантирует достоверность материалов, внесенных в электронном виде, - все они заверяются электронной подписью министра финансов", - подчеркнул Макаров.

"Все эти вопросы урегулированы статьей 192 Бюджетного Кодекса РФ. И внесение закона о Федеральном бюджете будет осуществлено в полном соответствии с принятым Государственной Думой решением", - уточнил парламентарий.

Глава думского комитета по бюджету добавил, что "Госдумой еще в прошлом году был протестирован новый формат работы с прилагаемыми к бюджету материалами с тем, чтобы избежать возможных сбоев, которые в бюджетном процессе должны быть полностью исключены".

Госдума, безусловно, готова к тому, чтобы работать с бюджетом в современном электронном виде, считает депутат. "Электронная форма, касается в первую очередь паспортов государственных программ - это огромный объем материалов. Напомню, что бюджет и материалы, которые предоставляются вместе с ним, составляют от 10 от 12 тыс. страниц. Поэтому очевидно, что перевод этой работы в современный электронный формат - это не просто дань времени, это необходимость, связанная с качеством процесса. И Госдума проделала огромную работу с тем, чтобы к этой работе быть готовой", - убежден депутат.

После того, как бюджетный пакет поступает в Госдуму, по решению Совета Думы он направляется во многие адреса - это и Счетная палата, и Совет Федерации, напомнил Макаров. "И мы уверены в том, что все получатели этих документов готовы к работе над ними в новом формате", - заключил председатель профильного комитета.