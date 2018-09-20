Акимов: ЕАЭС и Сингапур не подпишут к саммиту АСЕАН соглашение о зоне свободной торговли

СИНГАПУР, 20 сентября. /Корр. ТАСС Евгений Соловьев/. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и Сингапур не подпишут к ноябрьскому саммиту Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Восточноазиатскому саммиту соглашение о создании зоны свободной торговли (ЗСТ). Такое мнение высказал в четверг корреспонденту ТАСС заместитель председателя правительства РФ Максим Акимов по итогам состоявшегося российско-сингапурского бизнес-форума.

"Мы намерены двигаться [к подписанию] очень динамично, однако, вряд ли успеем сделать это к саммиту АСЕАН и Восточноазиатскому саммиту" (запланированы в Сингапуре с 11 по 14 ноября - прим. ТАСС), - сказал Акимов. По его словам, "остаются чувствительные моменты с инвестициями, услугами. Они носят двусторонний характер, обусловлены различными опасениями, разными структурами экономик и другими факторами". В то же время "это нормальное явление, и все моменты решаемы", - добавил вице-премьер.

Он также напомнил, что недавно прошел пятый раунд рабочих консультаций по созданию ЗСТ. "Это был самый тяжелый, но и самый успешный раунд. Нам удалось договориться по вопросам таможенной и тарифной политики, а это всегда очень сложные и чувствительные вопросы", - подчеркнул Акимов.

В начале месяца пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин планирует посетить Восточноазиатский саммит. В состав АСЕАН входят Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд, Филиппины. Восточноазиатский саммит включает также партнеров по диалогу - Россию, Австралию, Индию, Китай, Новую Зеландию, Республику Корея, США и Японию.

Перспективные сферы двустороннего сотрудничества

Вице-премьер назвал транспорт и логистику в качестве наиболее привлекательных областей для сотрудничества России и Сингапура. "Мы ознакомились с работой администрации морского порта Сингапура, а также с работой логистического терминала, который обслуживает 33 млн 40-футовых контейнеров в год. В России в лучшие годы транзит составлял около 3 млн", - отметил он.

По его словам, существуют перспективы продвижения российских "умных технологий" в плане транспорта и логистики. "Например, во время предстоящего в саммита АСЕАН и Восточноазиатского саммита пройдет специализированны выставка "умных городов", где будет представлен опыт Москвы в сфере управления транспортом, коммунальным хозяйством, коммуникаций с гражданами", - рассказал Акимов. "Сингапур является хабом в Юго-Восточную Азию. Работая отсюда, легче осуществлять продажи в такие страны как Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию", - указал вице-премьер.

Проблемы есть

Несмотря на то что двусторонние торгово-экономические отношения, по словам Акимова, "можно назвать безоблачными", существуют и определенные проблемы. "Например, это касается взаиморасчетов. Есть отдельные эпизоды отказов работать [с клиентами из РФ] из-за американских санкцией. Однако массовых отказов в банковской среде Сингапура нет", - подтвердил он. Кроме того, определенное влияние оказывает и "разрушительная в целом для системы международной торговли политики США, которая касается и России. Сингапурские коллеги также озабочены целостностью глобальной торговой системы", добавил вице-премьер. В то же время, подчеркнул он, "по всем вопросам у нас полное взаимопонимание".