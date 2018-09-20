Fitch: разъяснение минфина США по "Русалу" может стабилизировать цены на алюминий

ТАСС, 20 сентября. Разъяснение OFAC (управление по контролю над иностранными активами минфина США) о том, что "Русал" может заключать новые сделки с существующими клиентами в случае, если контрагенты уже заключали аналогичные соглашения ранее, может стабилизовать цены на алюминий, считают аналитики агентства Fitch .

После санкций. Что случилось с Олегом Дерипаской и его компаниями

Санкции против "Русала" относятся к числу основных краткосрочных драйверов для мировых цен на алюминий, поскольку отсутствие компании на рынке подталкивает цены к $3 тыс. за тонну, считают аналитики Fitch.

14 сентября минфин США выпустил разъяснения, согласно которым компании могут перезаключать сделки с "Русалом" в случае, если они уже закупали продукцию у компании. Но если санкции против "Русала" вступят в силу 23 октября, исполнение сделок станет невозможным. Акции "Русала" на фоне этих новостей выросли на на Мосбирже на 9%.

Если "Русал" не сможет продлить контракты, то значительная часть производимого им алюминия будет выведена с рынка, считают аналитики. Также существует риск того, что компания не сможет отправлять сырье на нефтеперерабатывающие заводы и плавильные заводы, что в свою очередь может привести к сокращению производства на этих заводах и, как следствие, к снижению доступного алюминия и росту цен на него. После разъяснений, представленных минфином США, вероятность роста цен на алюминий снизилась, полагают аналитики Fitch.

Санкции против "Русала"

"Русал" подпал под санкции США 6 апреля вместе с рядом других компаний, в том числе связанных с Олегом Дерипаской. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Изначально минфин США отвел срок до 7 мая на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, а до 5 июня - разорвали с ними контракты. Затем срок для завершение финансовых операций был перенесен на 5 августа. Согласно последней отсрочке от минфина, и финансовые, и контрактные обязательства с "Русалом" должны быть завершены до 23 октября 2018 года.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщило 10 сентября, что "Русал" может начать сокращение производства в сентябре из-за невозможности вести ежегодные переговоры по контрактам.

В августе производство алюминия уже остановил Надвоицкий алюминиевый завод (НАЗ, входит в "Русал") в Карелии, выпускающий продукцию только для США.

Источники ТАСС сообщали, что, если санкции не будут сняты в ближайшее время, "Русал" с октября может законсервировать мощности еще нескольких заводов, поскольку контракты на поставку алюминия закончатся, и вся продукция компании, предназначенная для зарубежных потребителей, пойдет на склады. Источники также отмечали, что в сложившейся ситуации производство сплавов и продукции с добавленной стоимостью для зарубежных потребителей может быть остановлено уже с сентября.