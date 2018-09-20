Вексельберг снизил долю в "Т Плюс" до 39,59%

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Бизнесмен Виктор Вексельберг снизил долю в подконтрольной ему энергетической компании "Т Плюс" с 57,1% до 39,59%, следует из материалов компании. Ряд сделок, в результате которых доля бизнесмена снизилась до менее 50%, был совершен 7 сентября.

Из материалов "Т Плюс" следует, что кипрская структура Integrated Energy Systems снизила долю в энергетической компании, которой владела через Brookweed Trading, до 20,47% с 52,81%. А кипрская Merol Trading вместо 11,74% "Т Плюс", которые имела в прямом распоряжении, получила 17,04% энергокомпании, которыми будет распоряжаться через ЗАО "КЭС Холдинг".

В результате этих сделок доля "Ренова-Холдинг Рус" (владеет 85% Integrated Energy Systems) и, соответственно, "Ренова" (владеет 99,99% "Ренова-Холдинг Рус" и напрямую принадлежит Вексельбергу) снизилась до 39,59% с 57,10%.

Согласно материалам "Т Плюс", еще 11,8% компании Integrated Energy Systems владеет напрямую, а 12,17% принадлежат кипрской Gothelia, которую полностью контролирует Вексельберг через свои структуры.

В "Т Плюс" ТАСС не прокомментировали изменения в структуре акционеров компании.

Под управлением группы "Т Плюс" находится 61 электростанция, более 400 котельных и почти 18 тыс. км тепловых сетей. Установленная электрическая мощность энергообъектов группы составляет 15,5 ГВт, тепловая мощность - 55 тыс. Гкал/ч.