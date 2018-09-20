В Дагестане намерены поднять уровень доверия бизнеса к власти

МАХАЧКАЛА, 20 сентября. /ТАСС/. Правительство Республики Дагестан будут содействовать развитию бизнеса в регионе через профсоюзы и намерено повысить уровень доверия бизнесменов к власти, сообщил в четверг врио председателя правительства региона Артем Здунов в ходе встречи с предпринимателями.

"Для нас самое главное - полное содействие бизнесу и открытость. Мы хотим существенно поднять доверие бизнеса к власти", - приводит пресс-служба правительства слова Здунова.

По данным пресс-службы, врио главы дагестанского кабмина сообщил, что сейчас проводятся переговоры с руководством банка ВТБ по поддержке бизнес-проектов. Врио премьер-министра Дагестана также сообщил, что регион среди прочих стал пилотным по реализации проекта "Фабрика предпринимательства". Он также поделился планами провести конкурс "100 лучших предпринимателей" и предложил бизнес- сообществу сотрудничать через профессиональные союзы.

Врио заместителя председателя правительства региона Гаджимагомед Гусейнов уточнил, что "цель, которую мы ставим перед собой, - это создание условий для ведения бизнеса и создание инвестиционного климата совсем иного формата".

"Надо исходить из того, что не бизнес для власти, а наоборот. Наша задача создать такие условия, чтобы не только из числа дагестанцев были заинтересованные вкладывать средства в экономику, в реализацию проектов, но и чтобы из других субъектов появлялись представители бизнеса, которые с большим интересом будут вкладывать инвестиции в конкретные проекты", - цитирует пресс-служба слова Гусейнова.