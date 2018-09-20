АКРА: торговые войны между США и Китаем существенно снизят темпы роста ВВП России

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Российская экономика ощутимо пострадает вследствие продолжения торговых войн между США и Китаем, в частности, темпы роста ВВП РФ могут замедлиться на 2 - 2,5 процентных пункта в краткосрочной перспективе. Такое мнение в четверг высказала генеральный директор Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Екатерина Трофимова в эфире телеканала " Россия-24 ".

"Эффект от торговых противоречий между Соединенными Штатами Америки и Китаем на нас окажет существенное влияние. Причем мы окажемся скорее в группе стран, наиболее пострадавших от этих явлений", - прокомментировала она степень чувствительности российской экономики к возможному обострению торговой войны США и КНР.

"Очевидным прямым эффектом будет сокращение спроса на наши экспортные товары. Поэтому в краткосрочном периоде эффект может быть до снижения на 2-2,5 процентных пункта роста ВВП - это существенно", - отметила Трофимова. По ее словам, последствия внешних торговых войн для России будут иметь куда большее влияние на экономику страны, нежели планирующаяся волна американских санкций. "В большей степени может повлиять по сравнению с ожидаемыми событиями ноября - возможной дополнительной волной санкционных ограничений - непосредственно в отношении российского государственного долга, российских банков и т. д.", - поделилась ожиданиями гендиректор АКРА.

Она также добавила, что сокращение спроса на российские товары в развитых странах удастся компенсировать за счет российско-китайской торговли лишь в некоторой степени.

РФ в 2017 году вернулась к экономическому росту после двух лет спада. По данным Росстата, в 2017 году ВВП России вырос на 1,5% после снижения на 0,2% в 2016 году и падения на 2,5% в 2015 году.

Минэкономразвития ожидает, что ВВП России в 2018 году вырастет на 1,8%, в 2019 году - на 1,3%. По данным ведомства, за январь - август 2018 года ВВП вырос на 1,6% в годовом выражении. По обновленному прогнозу Банка России, рост ВВП РФ в 2018 году составит 1,5 - 2%, в 2019 году - 1,2 - 1,7%, а в 2020 году - 1,8 - 2,3%. Банк России считает, что в последующие годы экономический рост может ускориться при условии успешной реализации структурных мер.