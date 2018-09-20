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Иран потребовал рассмотреть мандат мониторингового комитета на встрече ОПЕК+

В Тегеране считают, что мониторинговый комитет не обладает полномочиями устанавливать уровни добычи для стран

ТАСС, 20 сентября. Иран, выступающий против перераспределения квот на восстановление добычи в ОПЕК+, предложил рассмотреть полномочия министерского мониторингового комитета на встрече ОПЕК+. Такая позиция иранского миннефти изложена в письме, направленном в четверг в ОПЕК и членам комитета.

"Мы должны четко констатировать, что ОПЕК не наделял мониторинговый комитет (JMMC) полномочиями распределять баррели [между странами] или устанавливать уровни добычи для стран. Мандат комитета заключается в том, чтобы мониторить и отчитываться [об итогах исполнения сделки]", - говорится в письме представителя Ирана в ОПЕК Хосейна Каземпура Ардебели, его копия есть в распоряжении ТАСС. Ответственность за исполнение решений ОПЕК+ лежит "исключительно на министерской встрече ОПЕК и стран не ОПЕК", а не на JMMC", отмечается в письме. По мнению Ирана, наделение комитета дополнительными полномочиями, выходящими за рамки мониторинга и отчетности, "должно сначала обсуждаться на министреской встрече ОПЕК с дальнейшим привлечением стран не ОПЕК".

Заседание мониторингового комитета состоится в Алжире 23 сентября. Министр энергетики Саудовской Аравии Халед Аль-Фалех говорил ранее, что JMMC наделен функцией рекомендовать членам соглашения принимать необходимые для балансировки рынка решения.

В комитет входят шесть стран, включая Россию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Венесуэлу, Оман и Алжир. Ранее сегодня Минэнерго Азербайджана (участвует в венском соглашении, прим.ред) подтвердило, что в Алжире будет рассматриваться вопрос о перераспределении квот. Иран выступает против этого.

Ранее глава минэнерго США Рик Перри во время визита в Москву сказал, что приветствует увеличение добычи нефти в рамках решения ОПЕК+. Перед этим он обсудил реализацию сделки с министром энергетики Александром Новаком, а также провел переговоры с министром энергетики Саудовской Аравии.

Теги
АлжирСШАИранОманВенесуэлаРоссияСаудовская АравияПерри, Рик
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