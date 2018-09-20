На Украине готовят санкции против компаний, связанных с химической продукцией в Крыму

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины предлагает ввести санкции против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции в Крыму. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Министерство подготовило предложения о применении санкций к ряду юридических лиц, содействующих производству химической продукции на территории временно оккупированной территории АР Крым вопреки действующему законодательству Украины, и тех, которые осуществляют реализацию такой продукции на территории других стран", - говорится в сообщении.

В частности, в пресс-службе отметили, что в перечень компаний, к которым будут применены санкции, включены Letan Investments Limited (Кипр)," Титанактив" (Россия), "Центр оптимальных технологий" (Россия), Ohna Holdings Limited (Кипр), "Химкомснаб" (Россия), Tolexis Enterprises AG ( Швейцария). "Введение санкций ко всем причастным юридическим лицам сделает невозможным экономические отношения с Украиной, позволит ограничить или прекратить экономические отношения со странами ЕС", - уточнили в ведомстве.

Соответствующий проект распоряжения направлен на проработку в органы государственной власти и в дальнейшем будет вынесен на рассмотрение правительства и на заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В министерстве добавили, что санкции уже наложены на российское производителя химического производителя "Титановые инвестиции".