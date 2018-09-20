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"Известия": ЦБ разрабатывает приложение для правовых консультаций потребителей

С помощью приложения собираются повысить уровень удовлетворенности потребителей финансовым сервисом и сократить количество жалоб в интернет-приемную

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Банк России разрабатывает приложение для проведения онлайн-консультаций для потребителей финансовых услуг. Об этом в пятницу сообщает газета "Известия" со ссылкой на руководителя службы ЦБ по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаила Мамуту.

"Это будет приложение, направленное на возможность коммуницировать с потребителем. Мы работаем, как своего рода информационное агентство. Мы разъясняем гражданам их права и обязанности, например, когда компания получила прибыль, но не выплатила акционерам дивиденды", - пояснил изданию Мамута.

Он подчеркнул, что в приложении будет предусмотрена возможность письменной и устной коммуникации клиентов с ЦБ. Сервис не будет дублировать функции интернет-приемной. Целью нововведения является повышение удовлетворенности потребителей при получении финансовых услуг и сокращение количества жалоб в интернет-приемную.

В июне ЦБ РФ выпустил мобильное приложение "Банкноты Банка России", которое позволяет всем желающим ознакомиться с купюрами, находящимися в обращении, изучить их дизайн и визуальные защитные признаки, а также получить необходимую информацию для самостоятельной проверки подлинности банкнот без специального оборудования.

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