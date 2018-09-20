Глава МВФ отметила признаки восстановления экономики Грузии

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард обсудила ход экономических реформ в Грузии с премьер-министром республики Мамукой Бахтадзе, отметив прогресс властей страны в восстановлении экономики. Об этом говорится в пресс-релизе МВФ, распространенном по итогам встречи Лагард и Бахтадзе в Вашингтоне в четверг.

"Премьер-министр и я обсудили хороший прогресс в экономических реформах Грузии, которые поддержаны [выделенными МВФ] $285 млрд. Грузинская экономика подает признаки восстановления, поддержанная разумной макроэкономической политикой", - заявила глава МВФ.

"Мы также обсудили важность продвижения амбициозной программы реформ Грузии, поддержку инвестиций, образования, конкурентоспособности, чтобы достичь значительного и интенсивного роста, от которого выиграют все жители Грузии. Я подтвердила, что МВФ поддерживает Грузию и ее народ", - отметила Лагард.

Бахтадзе был утвержден грузинским парламентом на пост премьер-министра страны 20 июня по представлению правящей партии "Грузинская мечта". Первый зарубежный визит в ранге председателя правительства он совершил в Брюссель 19 июля.