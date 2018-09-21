Пользователи почти по всему миру сообщают о сбоях в работе мессенджера Facebook

ТАСС, 21 сентября. Проблемы в работе мессенджера Facebook наблюдаются в пятницу у пользователей почти по всему миру. Это следует из данных на странице сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

"Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 19:20 по времени Восточного побережья США (02:20 мск)", - говорится в сообщении сервиса. Больше всего пользователей (51%) сообщают о проблемах, связанных с подключением к серверу, 33% не могут отправить сообщение, а 15% жалуются на то, что не могут зайти в свой аккаунт.

По данным Downdetector, проблемы были зафиксированы, в том числе в Польше, Франции, Италии, Чехии, Венгрии, Греции, Великобритании, Австралии, Бразилии, США, Мексике, а также на Филиппинах. Пользователи из России о проблемах с мессенджером не сообщают.