Мадуро объявил о начале использования криптовалюты петро в международной торговле

ТАСС, 21 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг объявил о том, что с 1 октября национальная криптовалюта петро начнет использоваться как средство платежа в международной торговле.

"Начиная с 1 октября петро будет действовать в качестве обменной валюты на международном уровне. Это нефтяная криптовалюта Боливарианской Республики Венесуэла", - заявил Мадуро в эфире государственного телевидения.

В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис. По оценкам парламентского комитета по финансам, в августе инфляция в годовом исчислении превысила 200000%, МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. Согласно данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.

Правительство 20 августа приступило к деноминации, убрав с купюр пять нулей и привязав новую валюту - суверенный боливар - к венесуэльской криптовалюте петро. Ее стоимость приравнена к цене барреля добываемой в стране нефти и составляет порядка 60 долларов.

Перед тем, как начать реформу, Мадуро объявил о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты в десятки раз - до 1800 суверенных боливаров (180 млн по старому курсу) или 0,5 петро. Представители бизнеса отнеслись к этому решению скептически, отметив, что его воплощение в жизнь может привести к краху производственного аппарата.