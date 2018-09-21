Власти Венесуэлы установят рыночные цены на бензин по всей стране с 24 сентября

ТАСС, 21 сентября. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переход всех регионов страны к рыночным ценам на бензин начнется со следующего понедельника.

"Начиная с следующего понедельника, 24 сентября, новая система распределения топлива будет установлена на всех автозаправочных станциях в стране. Бензин будет взиматься на венесуэльских АЗС по международным ценам, чтобы мафия задрожала. Таким образом, грабеж колумбийской мафией [нашего] бензина прекратится", - отметил глава Венесуэлы в четверг в эфире государственного телевидения.

Венесуэльский лидер также подчеркнул, что на следующей неделе объяснит, как будет действовать система государственного субсидирования стоимости топлива для граждан, которые имеют национальное удостоверение личности. "На следующей неделе я подробно объясню все про сборы и прямые субсидии, которые будут созданы, когда они начнут действовать и как будут выглядеть", - добавил он.

В середине августа президент Венесуэлы заявил о том, что его страна переходит на рыночное ценообразование бензина, но при этом будут действовать субсидии со стороны государства. С начала сентября новая система была введена в пограничных муниципалитетах страны.

В последние годы южноамериканская страна переживает острый социально-экономический кризис. По оценкам парламентского комитета по финансам, в августе инфляция в годовом исчислении превысила 200000%, МВФ прогнозирует инфляцию в миллион процентов к концу года. Официальные данные о росте цен в стране не публикуются уже несколько лет. Согласно данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.