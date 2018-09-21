Китай реализует на Дальнем Востоке 40 проектов объемом $3 млрд

КУНЬМИН /Китай/, 21 сентября. /ТАСС/. Более 40 инвестиционных проектов с участием Китая общим объемом капиталовложений $3 млрд в настоящее время реализуются на Дальнем Востоке России. Об этом в пятницу на открывшемся в городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай) пленарном заседании Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Как отметил министр, сотрудничество по линии российских и китайских регионов вносит весомый вклад в доведение двустороннего товарооборота до $100 млрд. "Прежде всего речь о соседних с Китаем территориях российского Дальнего Востока. С участием китайского капитала здесь уже реализуются 40 инвестпроектов с общим объемом вложений свыше $3 млрд. Но это, конечно, далеко не предел", - указал он.

"О том, как максимально задействовать нереализованный потенциал такого партнерства, подробно говорилось на прошедшем недавно во Владивостоке четвертом Восточном экономическом форуме. Для нас большая честь, что председатель КНР Си Цзиньпин возглавил китайскую делегацию. Рассчитываем, что конструктивный и дружеский диалог наших лидеров послужит четким сигналом для бизнеса к развитию многопланового сотрудничества и ускоренному продвижению по вопросам, обозначенным в качестве приоритетных, в том числе в рамках нашей подкомиссии", - резюмировал Мантуров.