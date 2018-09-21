РФ и Китай договорились о начале разработки Ключевского золоторудного месторождения

КУНЬМИН /Китай/, 21 сентября /ТАСС/. Акционерное общество "Рудник "Западная-Ключи" и китайская China National Gold Group Corporation (CNGC) в рамках заседания Российско-Китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности подписали в пятницу контрактные документы для перехода к практической реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения, передает корреспондент ТАСС с церемонии подписания.

Согласно подписанным документам, CNGC приобретает 70% акций АО "Рудник "Западная-Ключи" (у частной индийской инвестиционной группы SUN Group, ведущей деятельность в Индии, России, СНГ, странах Азии и на африканском континенте), которому принадлежит лицензия на разработку Ключевского золоторудного месторождения. "Это подписание - важный этап реализации совместного инвестпроекта. Усилия членов консорциума будут направлены на геологоразведку, формирование и развитие интегрированного комплекса по добыче и переработке полезных ископаемых. Мы рассчитываем, что инвестор приступит к практической реализации проекта уже в самое ближайшее время", - отметил министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, слова которого приводит пресс-служба министерства.

Инвестиции с китайской стороны должны составить порядка $420 млн. Также в проект будет инвестировать SUN Group - ее вложения составят дополнительно около $65 млн. "Ежегодный объем производства составит порядка 6,5 тонн золота в год - это придаст мощный импульс развитию экономики Забайкальского края и увеличит к 2020 году совокупную добычу драгоценного металла в регионе на 40%", - добавил министр. Производство драгметаллов будет осуществляться на территории Российской Федерации.

Проект позволит, по данным Минпромторга, создать более 2,5 тыс. рабочих мест, не менее 50% из которых будет занято гражданами России. Соглашением также предусмотрены меры, направленные на поддержку российских производителей горнодобывающего и иного вспомогательного оборудования. Так, доля российского оборудования должна будет составить не менее 40% стоимости всего оборудования. "Это максимально возможная пропорция между отечественным и иностранным оборудованием с учетом де-факто производимой в Российской Федерации номенклатуры оборудования, необходимой для реализации проекта", - подчеркнул Мантуров.

CNGC - ведущая китайская государственная золотодобывающая корпорация, занимающаяся добычей и переработкой золота, серебра, меди и молибдена.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации соглашения с правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве в сфере реализации проекта разработки Ключевского золоторудного месторождения в Забайкальском крае.