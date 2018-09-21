На Сахалине выявили партию некачественной икры

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 21 сентября. /ТАСС/. Плесень, золотистый стафилококк и бактерии кишечной палочки обнаружены в 3,5 тоннах лососевой икры на Сахалине. Об этом сообщила пресс-служба управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

"В рамках производственного контроля специалисты ФГБУ "Сахалинская межобластная ветеринарная лаборатория" управления Россельхознадзора выявили плесень, золотистый стафилококк и бактерии кишечной палочки в трех крупных партиях лососевой икры на Сахалине. По результатам исследований на соответствие санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям, три крупные партии лососевой икры, произведенной в конце августа 2018 года в Сахалинской области, общим весом 3 567 признаны не отвечающими требованиям", - говорится в сообщении.

Ведомство направило письма о проведенном изъятии некачественной продукции ее производителю и хозяйствующему субъекту по месту отбора проб.