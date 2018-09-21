Минпромторг ждет кратного роста экспорта российской фармацевтики за счет инноваций

КУНЬМИН (Китай), 21 сентября. /ТАСС/. Экспорт российской фармацевтической продукции в ближайшие годы вырастет в разы и через пять лет достигнет $3-4 млрд в год за счет запуска инновационных препаратов, заявил министр торговли и промышленности РФ Денис Мантуров в городе Куньмин (административный центр провинции Юньнань, Юго-Западный Китай).

"У нас неплохо развивается фармацевтика. Этот год может быть не самый показательный, однако рост определенный будет. Но в последующие два-три года за счет запуска новых инновационных препаратов мы обеспечим кратный рост", - сообщил он в пятницу на пресс-конференции по итогам российско-китайской подкомиссии по сотрудничеству в области промышленности.

"Если весь экспорт фармацевтики в прошлом году был около $1 млрд, то только по одному препарату, как мне известно, рост производства и поставок на экспорт может быть обеспечен ориентировочно порядка $300 млн, - объяснил Мантуров. - При этом если мы соберем весь пул инновационных лекарств, то это может через 5 лет превышать объем около $3-4 млрд, поэтому фармацевтику мы видим в качестве одного из ключевых факторов роста", - резюмировал глава Минпромторга.