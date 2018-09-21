ФАС не поддержала предложение Минсельхоза ограничить госзакупки иностранных вин

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выступает против инициативы Минсельхоза ограничить закупки импортных вин для государственных и муниципальных нужд. Об этом ТАСС сообщила заместитель начальника контрольно-финансового управления ФАС России Наталия Исаева.
"Мы полагаем, что меры поддержки отечественных производителей не должны сводиться к запрету участия в конкурентных процедурах для иностранных производителей аналогичных товаров", - сказала она.
Как отметила Исаева, отсутствие конкуренции не стимулирует производителей совершенствовать свой товар, и, следовательно, проигрывает потребитель.
"Запретительные меры для одних участников рынка не могут способствовать развитию других, в рассматриваемом случае - отечественных производителей", - сказала она, добавив, что в России действуют другие законодательные меры поддержки отечественных производителей.
О том, что ФАС выступает против предложения запретить приобретение импортных вин в рамках госзакупок, ранее написала газета "Известия".
Минсельхоз пока не предоставил оперативный комментарий по позиции ФАС.
12 сентября стало известно о том, что Минсельхоз предлагает ограничить закупки импортных вин для государственных и муниципальных нужд, планируемый срок вступления проекта постановления в силу - январь 2019 года. Запрет может касаться вин, игристых, ликерных и фруктовых вин.
В августе 2016 года правительство РФ приняло постановление, ограничивающее госзакупки ряда импортных продуктов, в том числе говядины, свинины, сыров, икры и другой продукции.