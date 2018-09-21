Краснодарский край планирует сохранить экспорт риса на уровне 2017 года

КРАСНОДАР, 21 сентября. /ТАСС/. Краснодарский край в 2018 году планирует получить урожай риса не ниже прошлогоднего и сохранить на прежнем уровне объемы экспорта. Об этом сообщил ТАСС министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности региона Федор Дерека.
"[В год из Краснодарского края] экспортируется порядка 200-250 тыс. тонн рисовой крупы и риса-сырца. В этом сезоне экспорт ожидается на таком же уровне", - сказал он.
Глава министерства отметил, что в ближайшие годы регион планирует сократить в объеме экспорта долю риса-сырца и увеличить долю рисовой крупы и другой продукции из риса.
Дерека добавил, что в 2018 году урожай риса ожидается не ниже прошлогоднего. "Сократились посевные площади, но при этом урожайность будет больше - погодные условия в весенне-летний период в этом году сложились благоприятные для риса", - пояснил министр.
Ранее сообщалось, что в 2017 году урожай риса в Краснодарском крае составил около 731 тыс. тонн. Ежегодно регион производит 80% российского риса. В 2018 году рисовыми посевами заняты более 117 тыс. га.