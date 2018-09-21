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Минтруд: повышение МРОТ в 2019 году коснется 3,7 млн работников

Минимальный размер оплаты труда в РФ повысят до 11280 рублей

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Повышение минимального размера оплаты труда до 11280 рублей с 1 января 2019 года коснется 3,7 млн работников, в том числе 2,2 млн сотрудников государственных и муниципальных учреждений. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Минтруда РФ.

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"Повышение МРОТ с 1 января 2019 года затронет 3,7 млн работников, в том числе 2,2 млн работников государственных и муниципальных учреждений", - цитирует пресс-служба слова министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина.

Ранее заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сообщила, что с 1 января 2019 года МРОТ будет установлен на уровне 11280 рублей, что составляет 100% от величины прожиточного минимума трудоспособного населения. В мае 2018 года МРОТ был установлен на уровне 11163 рублей.

Теги
Топилин, Максим АнатольевичГоликова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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