"Рособоронэкспорт" и ФСВТС не комментируют новые санкции США в отношении Китая

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. "Рособоронэкспорт" и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ не комментируют введенные США санкции против Китая за покупку у России систем ПВО С-400 и истребителей Су-35. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службах компании и ведомства.

20 сентября США ввели санкции против Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Как пояснили позже в американской администрации, этот шаг был предпринят поскольку Китай осуществил закупку 10 истребителей Су-35 в декабре 2017 года и несколько систем С-400 в январе. "Обе эти транзакции, осуществленные уже после вступления в силу CAATSA, обсуждались между Управлением вооружений и "Рособоронэкспортом", который находится в санкционном списке", - отметил представитель администрации.

США пока не выработали решений о применении санкций против других потенциальных покупателей российских зенитных ракетных систем С-400.

В настоящее время у РФ действуют два экспортных контракта на поставку систем С-400 - с Китаем и Турцией, планируется контракт с Индией.