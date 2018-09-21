Эксперт: доля электрокаров в РФ к 2035 году может превысить прогноз в размере 5%

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 21 сентября. /ТАСС/. Доля электрического транспорта в России к 2035 году может превысить 5% от общего объема автотранспорта, которые заявлены в оптимистическом сценарии Энергостратегии РФ. Об этом сообщила председатель наблюдательного совета ассоциации "Совет производителей энергии" Александра Панина, выступая на конференции "Новая Россия - новая энергетика. Генерация будущего".

"Россия идет в тренде [развития электрического транспорта]. Доля электрического транспорта к 2035 году в нашей энергостратегии заложена в не более 5%, - сказала она. - Возможно, даже доля электрокаров в общем объеме транспорта будет выше, чем закладывает наш законодатель".

Панина отметила, что оптимистичные прогнозы по росту доли электрического транспорта в России позволяет сделать текущая политика в нескольких городах. В частности, в Москве с 1 сентября были запущены первые электробусы, а также озвучены планы столичных властей об отказе с 2021 года от закупок автобусов с двигателями внутреннего сгорания.

По данным презентации, представленной к выступлению Паниной, в 2017 году в мире было произведено около 27 млн единиц электрического транспорта, из них 1 млн пассажирского.

В настоящее время на долю электрического транспорта приходится только 0,4% от общего объема производства автомобильного транспорта. Но, по прогнозам экспертов, к 2040 году этот показатель может увеличиться до 50%.