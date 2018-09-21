Председателем Фонда "Сколково" назначен Аркадий Дворкович

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Аркадий Дворкович назначен председателем Фонда "Сколково" по решению совета организации от 20 сентября, сообщила в пятницу пресс-служба фонда. До этого момента он был сопредседателем "Сколково", на новую должность Дворкович назначен сроком на пять лет.

Как уточнили в пресс-службе, должность председателя Фонда "Сколково" официально появилась в новом Уставе организации.

"Хочу поздравить и сам Фонд "Сколково" с тем, что нашим председателем стал столь профессиональный человек, который верит в проект, который обязательно сделает для проекта многое. Тем более у нас есть хорошие предпосылки. Правительство России в данный момент рассматривает много законопроектов, которые призваны поддержать деловую активность в сфере инноваций и инфраструктуры. А последние несколько недель у нас были особенно успешными на международной арене", - цитирует пресс-служба сопредседателя совета фонда и его президента Виктора Вексельберга.

Фонд "Сколково" - некоммерческая организация, созданная в сентябре 2010 года. Цель фонда - формирование экосистемы, благоприятной для развития предпринимательства и исследований в областях: энергоэффективность и энергосбережение, ядерные, космические, биомедицинские, стратегические компьютерные технологии и программное обеспечение. На организацию возложены функции управления Инновационным центром "Сколково".