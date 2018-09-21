Особая экономическая зона в Воронежской области появится в октябре

ВОРОНЕЖ, 21 сентября. /ТАСС/. Особая экономическая зона "Центр" в Воронежской области будет создана в октябре 2018 года. Об этом журналистам сообщил губернатор региона Александр Гусев.

"Я думаю, что мы статус официальный уже и разрешение на ее организацию получим в октябре. Распоряжение правительства уже есть, оно находится на согласовании в профильных министерствах. Мы, не дожидаясь окончательного решения, начинаем заниматься уже проектной проработкой и технической документацией для того, чтобы проектировать и строить на площадках", - сказал Гусев.

Договоренности достигнуты уже с четырьмя резидентами. Однако, по словам Гусева, планируется найти предприятие, которое станет якорным и сможет инвестировать порядка 8-10 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что власти Воронежской области намерены в 2019 году создать на территории региона ОЭЗ "Центр". Для нее выделен участок площадью около 200 га возле индустриального парка "Масловский", инфраструктура которого будет использована для обустройства ОЭЗ. Резидентами смогут стать 15 компаний с общими инвестициями около 30 млрд рублей, которые должны создать 3 тыс. рабочих мест.