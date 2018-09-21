Аксенов: санкции Киева против компаний, связанных с химпродукцией в Крыму, будут бессильны

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 сентября. /ТАСС/. Санкции, которые Украина предложила ввести против российских и зарубежных компаний, связанных с химической продукцией в Крыму, не будут иметь силу в регионе и не повлияют на работу химпроизводств на полуострове, считает глава республики Сергей Аксенов.

"Я знаю одно: рынки сбыта на сегодняшний день всех химических предприятий [работающих в Крыму] находятся на территории РФ, поэтому [санкции] никак не повлияют. Если бы Украина каким-то образом участвовала в реализации продукции, то, наверное, да, а так эти санкции никакой силы иметь не будут", - сказал Аксенов журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины предлагает ввести санкции против компаний, связанных с производством и реализацией химической продукции в Крыму. В перечень компаний, к которым будут применены санкции, включены Letan Investments Limited (Кипр), "Титанактив" (Россия), "Центр оптимальных технологий" (Россия), Ohna Holdings Limited (Кипр), "Химкомснаб" (Россия), Tolexis Enterprises AG (Швейцария). Санкции уже наложены на российского химического производителя "Титановые инвестиции".

Кроме завода "Крымский титан" в Армянске, который приостановил работу после химвыброса в городе, в Крыму работают "Крымский содовый завод" (ведущее предприятие по производству технической кальцинированной соды) и завод "Бром" (специализируется на выпуске брома, его неорганических солей и броморганических соединений). Все они расположены на севере региона.