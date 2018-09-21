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Резиденты ОЭЗ заявили, что инвестпривлекательность можно повысить благодаря преференциям

Коммерческий директор "Некс-Т" Валерий Маковецкий отметил, что наличие статуса резидента дает такие преимущества компании, как сниженные страховые взносы и отсутствие импортных пошлин

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Преференции особой экономической зоны (ОЭЗ) дают возможность существенно повысить инвестиционную привлекательность компании. Такое мнение в интервью ТАСС высказали несколько резидентов ОЭЗ "Технополис Москва".

"Получая налоговые и иные преференции, компания-резидент ОЭЗ "Технополис Москва" может существенно повысить свою инвестиционную привлекательность. Также сэкономленные за счет льгот средства можно инвестировать в дальнейшее развитие производства, найм персонала, что в конечном итоге позволит повысить эффективность", - заявил гендиректор компании-резидента ОЭЗ "Профотек" Олег Рудаков.

Его поддержал глава Зеленоградского нанотехнологического центра Анатолий Ковалев, приведя в пример свою компанию. "За время участия в ОЭЗ наша компания увеличила ежегодную выручку с 20-30 млн до 450 млн", - рассказал он. Ковалев также отметил удобство расположения зоны в Зеленограде - при национальном исследовательском университете, что, по его словам, позволяет компании отбирать нужные кадры и развивать проекты вместе с университетом.

Коммерческий директор "Некс-Т" Валерий Маковецкий также отметил, что наличие статуса резидента дает значимые преимущества компании "Это сниженные страховые взносы - 21% вместо 34%, налог на прибыль 2% вместо 20%, отсутствуют импортные пошлины и ввозной НДС, что примерно на 30% сокращает нашу потребность оборотных средствах", - пояснил он.

Также, по словам Маковецкого, помимо преференций ОЭЗ, правительство Москвы обеспечивает региональному малому и среднему бизнесу более 30 видов различной поддержки. "Практически на любой вид услуги, в городе можно найти вариант господдержки", - подчеркнул он.

Особая экономическая зона "Технополис "Москва" объединяет пять площадок, четыре из которых ("Алабушево", "Микрон", МИЭТ, "Ангстрем") расположены в Зеленограде и одна (технополис "Москва") - в Печатниках. Общая площадь ОЭЗ составляет 207,5 га. Основной задачей столичной особой экономической зоны является создание максимально благоприятных условий для развития высокотехнологичных производств.

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