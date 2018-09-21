В ЦБ заявили, что низкие доходы сдерживают рост розничных инвестиций на фондовом рынке

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Российский рынок частных инвестиций в ценные бумаги находится на пороге бума, однако его рост сдерживают низкие доходы населения, заявил первый зампред ЦБ Сергей Швецов на Ярмарке финансовых решений FinFair 2018 Московской биржи.

"Мы рассматриваем сегодняшнее состояние прихода физлиц в инструменты фондового рынка как начало бума. И хотя цифры впечатляют, но у нас очень низкая база. Мы стоим на пороге большого <...> бума", - заявил он.

По его словам, главное ограничение для розничных инвесторов - их доходы: "Если люди имеют низкие доходы, сводят концы с концами, они не отщипнут от этих доходов копеечку. Да, мы можем отщипывать эту копеечку на сбережения, на черный день, но требовать от них инвестиций неправильно".

Глава Московской биржи Александр Афанасьев говорил, что физические лица становятся все более важными инвесторами на российском финансовом рынке. В августе 2018 года количество новых счетов розничных клиентов достигло рекордных 2,3 млн. В 2018 году розничные инвесторы удвоили обороты на рынке корпоративных облигаций, а в прошлом году также удвоили - на рынке ОФЗ. Кроме того, российские розничные инвесторы увеличили до 16% долю своих сбережений в ценных бумагах в 2018 году против 8% в 2012 году.