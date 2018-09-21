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Голикова: поддержка рабочих профессий поможет РФ войти в лидеры по экономическому росту

Эти профессии возрождаются в России, отметила вице-премьер

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Популяризация рабочих профессий поможет России войти в пятерку государств - лидеров по экономическому росту. Такое мнение высказал журналистам в пятницу по итогам встречи с национальной сборной WorldSkills Russia вице-премьер РФ Татьяна Голикова .

"Рабочие профессии в России обретают сейчас новую жизнь, можно сказать, возрождаются, и это крайне важно, потому что это очень востребовано для нашей страны в условиях, когда мы ставим перед собой такие амбициозные задачи, как войти в пятерку стран по экономическому росту", - сказала Голикова.

Союз "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) - официальный оператор международного некоммерческого движения WorldSkills International, миссия которого - повышение стандартов подготовки кадров. Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019 году он пройдет в России.

Помимо организации чемпионатов, союз "Молодые профессионалы" занимается внедрением мировых стандартов в национальную систему среднеспециального и высшего образования. В 2017 году около 14 тыс. выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills Russia, пройдя через независимую оценку практических навыков.

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Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссия
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