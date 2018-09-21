Минтруд готов менять пенсионное законодательство в отношении "досрочников"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Минтруд готов совершенствовать пенсионное законодательство в части назначения досрочных пенсий. Об этом заявил журналистам в пятницу глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума.
"То, что в дальнейшем с досрочными пенсиями придется что-то делать, это очевидно. Работодатели на этом настаивают, профсоюзы тоже поддерживают эту идею. Сейчас мы один этап пройдем с принятием этих законов, будем дальше работать", - сказал он.
Ранее сообщалось, что в России около 43 млн пенсионеров, из них треть выходят на пенсию досрочно.
Заморозка накопительной пенсии
Заморозка накопительной пенсии, которая была начата с 2014 года, сэкономила российскому бюджету порядка 2 трлн рублей, отметил также Топилин.
"Сейчас уже много лет все 22% идут в страховую часть, в солидарную часть, <…> они формируют обычную страховую составляющую. Заморозка - это такой выдуманный термин, потому что эти деньги не отвлекаются в накопительную, не компенсируются из бюджета. За последние годы, когда это было принято, федеральный бюджет сэкономил порядка 2 трлн. Сэкономил, а люди ничего не потеряли", - сказал он.
Мораторий на формирование средств пенсионных накоплений действует с 2014 года. В декабре 2017 года был подписан закон о продлении заморозки до 2020 года.