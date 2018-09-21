{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пенсионный закон

Минтруд готов менять пенсионное законодательство в отношении "досрочников"

Заморозка накопительной пенсии, начатая с 2014 года, сэкономила бюджету РФ около 2 трлн рублей, отметил глава ведомства Максим Топилин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 сентября. /ТАСС/. Минтруд готов совершенствовать пенсионное законодательство в части назначения досрочных пенсий. Об этом заявил журналистам в пятницу глава Минтруда Максим Топилин в кулуарах Евразийского женского форума.

На эту тему

"То, что в дальнейшем с досрочными пенсиями придется что-то делать, это очевидно. Работодатели на этом настаивают, профсоюзы тоже поддерживают эту идею. Сейчас мы один этап пройдем с принятием этих законов, будем дальше работать", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в России около 43 млн пенсионеров, из них треть выходят на пенсию досрочно.

Заморозка накопительной пенсии

Заморозка накопительной пенсии, которая была начата с 2014 года, сэкономила российскому бюджету порядка 2 трлн рублей, отметил также Топилин.

"Сейчас уже много лет все 22% идут в страховую часть, в солидарную часть, <…> они формируют обычную страховую составляющую. Заморозка - это такой выдуманный термин, потому что эти деньги не отвлекаются в накопительную, не компенсируются из бюджета. За последние годы, когда это было принято, федеральный бюджет сэкономил порядка 2 трлн. Сэкономил, а люди ничего не потеряли", - сказал он.

Мораторий на формирование средств пенсионных накоплений действует с 2014 года. В декабре 2017 года был подписан закон о продлении заморозки до 2020 года.

Теги
Пенсионный законТопилин, Максим АнатольевичРоссия
"Список Белоусова"
РСПП предлагает доработать условия поддержки инвестиций для компаний из "списка Белоусова"
По словам главы Российского союза промышленников и предпринимателей Александра Шохина, для бизнеса важно, чтобы "меню опций поддержки" было прописано в том же законе или иным способом
Читать полностью